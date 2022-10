I treni non partono, il pullman sostitutivo non c’è e devono intervenire i Carabinieri

Casale Monferrato – Ora i treni non solo arrivano in ritardo, ma non partono neppure! Il gravissimo disservizio (uno dei tanti, troppi) si è verificato ieri e i numerosi pendolari hanno dovuto affittare un pullman per recarsi al lavoro. Dopo essersi alzati alle 5,30 per potere prendere il treno per Alessandria (con un cambio a Valenza) hanno scoperto che, non solo il treno delle 6,45 era stato soppresso, ma pure quello dopo delle 7,49. Le Ferrovie (Rfi) fanno sapere che c’è stato un guasto tecnico al deviatoio dello smistamento di Torino per cui ventidue corse regionali sono state soppresse. Si, avete capito bene: sono stati soppressi ben 22 treni il Piemonte! Roba da processo. Non basta perché alle alle 19:35 i pendolari – al ritorno dal lavoro – erano fermi alla stazione di Alessandria in attesa dell’ultimo bus sostitutivo del treno che non si è visto! Qualcuno ha chiamato il 112 per denunciare l’emergenza e i Carabinieri hanno subito rintracciato l’autista dell’autolinea che si è recato sul posto per caricare i viaggiatori che sono arrivati a casa alle nove di sera. E poi qualcuno si meraviglia che sono sempre di più gli italiani che rimpiangono San Benito Martire da Predappio, come dimostrato dal risultato delle elezioni.