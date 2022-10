Arrestato lo slavo che aveva tentato di rapinare una massaggiatrice thailandese a Tortona

Alessandria – Sono scattate le manette per il giovane di 23 anni di origine slava che il 20 agosto scorso aveva tentato di rapinare una massaggiatrice thailandese di 49 anni. L’uomo l’aveva contatta sul web dopo aver visto una sua inserzione, quindi raggiunta l’abitazione della donna a Tortona entrava nell’appartamento e, puntandole un coltello alla gola, le chiedeva di dargli tutti i soldi che aveva. La donna reagiva con forza e il rapinatore, colto di sorpresa mollava il coltello ma rubava il cellulare della donna per poi darsela a gambe. La donna riusciva a chiamare i carabinieri i quali, in base alla descrizione dello slavo, dopo oltre due mesi di infdagini l’hanno rintracciato e assicurato alla giustizia. Il giovane slavo, residente in Alessandria, è stato rintracciato nei giorni scorsi nella zona della stazione ferroviaria, e quindi portato in carcere in forza di un’ordinanza di custodia cautelare. Gli uomini della Benemerita lo hanno trovato anche in possesso di 13 dosi di hashish, la metà della quali recuperata durante la perquisizione domiciliare, per cui il giovane dovrà rispondere anche di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.