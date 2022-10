Alessandria 0 – Recanatese 1: Grigi sconfitti in casa senza attenuanti

La Recanatese, neopromossa in C dopo aver sbaragliato il suo girone di Interregionale nella passata stagione, ha cominciato il suo campionato in salita ma con l’obiettivo di confermarsi in categoria. Ha fin qui racimolato in 10 incontri 8 punti, alla pari di Alessandria e A. Montevarchi. I Grigi nel turno precedente hanno pareggiato meritatamente a Pesaro mentre i nostri avversari di giornata si sono sbarazzati in casa propria del quotatissimo Siena (2-1). Ormai da parecchie stagioni la squadra della città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi fa riferimento al gruppo industriale Guzzini, famoso in Italia e nel mondo nel settore illuminotecnico e dei diffusori di luce in generale. Allenatore della Recanatese è Giovanni Pagliari, fratello minore di Dino (ex mister dei Grigi), il quale ha alle spalle una lunga carriera in categoria e persino un incarico con buoni risultati sulla panchina della Valenzana del Presidente Omodeo, allora militante in C2. I giallo rossi giocano applicano un essenziale 4-4-2 e la compagine marchigiana non è un collettivo particolarmente giovane. Si distinguono i due attaccanti Marilungo e Sbaffo, con quest’ultimo autore, domenica scorsa, di un gran gol che ha sancito la prima vittoria della sua squadra in questo campionato. Nei Grigi invece sarà in panca il portiere Rossi del 2006 e potrebbe diventare, almeno secondo i tecnici, un ottimo giocatore. Si tratta quindi di un autentico (peraltro inedito) scontro diretto che non solo potrebbe aver un peso importante nella lotta per non retrocedere, ma sarà anche una tra le ultime partite riconducibili alla decennale gestione Di Masi. Ma su questo punto ci saranno sicuramente alcuni nostri fantastici colleghi che, a stretto giro di posta, potranno essere più precisi, vista la loro impeccabile professionalità e capacità di informare i loro (ormai pochi) affezionati lettori nonché ispiratori, sperando che non spaccino come le loro, notizie già ricicciate scopiazzandole da altri media.

Il risultato iniziale non si schioda nel primo tempo: entrambe le formazioni, pur mettendo in mostra un gioco fluido e, a volte, piacevole non riescono a farsi male. Quanto ad occasioni da rete rarissime per le due contendenti, solo al 29’ Sbaffo della Recanatese ha fortunosamente la palla buona in area ma Nunzella intercetta con tempismo perfetto la conclusione ravvicinata della punta ospite. I Grigi invece non possono vantare neppure un acuto simile benché abbiano sviluppato un volume di gioco leggermente superiore ai Giallorossi e due tiri pericolosi di Sini dalla distanza al 21’ e di Ghiozzi con un diagonale al voloal 25’. Diciamo 45’ che sono stati il festival del calcio scolastico, pochi gli errori ma poche anche accelerazioni, cambi di passo e geniali intuizioni. La ripresa si apre con il vantaggio a sorpresa di Sbaffo che incespica per 5 minuti sulla palla in area poi un rimpallo fortunato gli apre la porta di Liverani e porta in vantaggio i marchigiani. Un gol che è stato uno squillo che ha squarciato un silenzio tombale, arrivato all’improvviso. Subito dopo due cambi per i Grigi con Martignago che rileva uno spento Nepi. Per i 20’ successivi poi non si gioca grazie ad una serie di interruzioni tollerate dal direttore di gara. Nel finale un calcio di punizione dal limite battuto da Sini senza esito poi 6’ di recupero nei quali i Grigi costruiscono (si fa per dire) una situazione pericolosa con Baldi. E tutti a casa.

Per l’Alessandria sembra un’operazione davvero impossibile cambiare la deriva di una partita. Al primo episodio negativo questa squadra non ha la forza per capovolgere la situazione. In passato, per carità, non aveva neppure la capacità di contrastare l’avversario e neutralizzarlo. È migliorata, quindi, ma se non pungi non metti mai neppure in apprensione l’avversario il quale gioca sul velluto. Il rientro di due giocatori d’attacco aiuterà ma anche la folta metà campo non produce una manovra ficcante e gli esterni si aggiustano a difendere ma quanto ad attaccare. Analisi, questa, impietosa ma se vogliamo la salvezza bisogna davvero intervenire e sparigliare.

Le pagelle

Liverani 6 – Mai chiamato in causa nei primi 45’ tranne che su rinvii effettuati spesso di mano con buona sagacia.

Rota 5,5 – Se la cava bene da terzino destro nella prima frazione non fosse per un giallo davvero inutile, per colpa di un’entrata inutilmente rude in una zona di campo ininfluente e con la palla destinata a finire in fallo laterale e sostituito dopo un’ora di gioco.

Pellegrini (62’) sv – Si acciacca quasi subito ed è sostituito.

Podda (90’) sv

Checchi 5,5 – Ordinato, per la prima parte della partita, il resto senza infamia e senza lode.

Sini 5,5 – Una bella conclusione da fuori a metà primo tempo e poco lavoro svolto in tranquillità in difesa. A inizio ripresa arriva il gol di Sbaffo e non ci pare del tutto esente da colpe. Poi una punizione dal limite senza esito.

Nunzella 6,5 (nella foto) – Il terzino sinistro nei primi 45’ sventa alla grande un tentativo di finalizzazione di Sbaffo e quando sale palla al piede lo fa con continuità e saggezza. Benino.

Ghiozzi 5,5 – Gioca esterno destro di centrocampo e, nonostante una bella finalizzazione, non pare mai in grado di cambiare passo e capovolgere il fronte. Sostituito dopo 75’.

Gazoul (75’) 6 – Al 83’ si trova sulla zucca un pallone che meritava miglior fortuna ma finisce alto, per il resto è frenetico e utile.

Baldi 6 – Centrocampista con passo discreto ma senza strappi o colpi geniali. Una chance per lui al 95’ ma senza esito.

Speranza 5,5 – Ordinato e metodico si fa sempre trovare nel primo tempo a disposizione dei compagni. Ma non una parola di più.

Nichetti 5 – Questo ragazzo, sia per prestanza fisica sia per esperienza dovrebbe rappresentare un punto di forza della formazione di Rebuffi ma non lo è neppure stavolta. E meritarsi quel voto in una partita del genere per uno come lui è colpevole.

Filip (75’) sv – Entra per inventare qualcosa: macchè.

Galeandro 5,5 – Gioca sottopunta e, come al solito, è come se nuotasse in un oceano in tempesta. Tenta di fare tutto (costruire, rifinire e concludere) ma nel calcio non vale la regola che “chi fa da sé fa per tre”. A sua discolpa però dobbiamo riconoscere al ragazzo la mancanza totale di compagni con i quali fare sponde e triangoli.

Nepi 5 – Punta centrale: lasciamo stare! È chiaro che Rebuffi non può inventarsi punte che non ha con Sylla infortunato e Martignago alla ricerca di una condizione fisica accettabile. Per lui un rifrullo nei primi minuti di gioco poi spettatore interessato ma non pagante per l’ora che rimane in campo.

Martignago (62’) 6 – Un cross apprezzabile e due decenti iniziative per lui nel poco tempo a disposizione per incidere.