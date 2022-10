Donna di 56 anni muore in un grave incidente stradale alla guida della sua 500

Sezzadio – Una donna di 56 anni, Franca Morello del posto, ha perso la vita ieri pomeriggio vittima di un tragico incidente stradale. Transitava in Località Boschi alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause in corso di accertamento, s’è scontrata frontalmente con un altro mezzo che procedeva in senso inverso. Per la donna purtroppo non c’è stato niente da fare in quanto sarebbe deceduta poco dopo l’impatto per le gravissime lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.