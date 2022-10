Cavatore – Oggi pomeriggio verso le quattro un centauro di 60 anni è uscito di strada con la sua moto ed è finito all’ospedale in gravi condizioni. Il motociclista è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri. Stando ai primi accertamenti l’incidente è avvenuto senza altri coinvolti, per cui si ipotizza che l’anziano motociclista abbia perso il controllo del mezzo.