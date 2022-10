Neopatentato al volante di una motrice investe minorenne su monopattino elettrico

Casale Monferrato – Nel primo pomeriggio di oggi un giovane di 19 anni al volante di una motrice di un camion ha investito in Viale Marchino un ragazzino di 14 anni che viaggiava su un monopattino elettrico. Dopo l’incidente il camionista si è allontanato senza prestare soccorso. È stato rintracciato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Non è escluso che, proprio per le dimensioni della motrice, il ragazzo non si sia accorto del Monopattino. L’urto è stato violento e l’adolescente ha riportato la frattura della clavicola e altre lesioni, fortunatamente non è in pericolo di vita.