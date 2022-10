Un gol di Sbaffo mette in ginocchio i Grigi

Alessandria (Alessandria 0 – Recanatese 1) — Oggi pomeriggio allo stadio Moccagatta in campo l’undicesima giornata del girone B di Serie C, l’Alessandria ospita la Recanatese. Entrambe le squadre vantano una striscia positiva aperta di tre gare, i piemontesi nell’ultimo turno sono stati bloccati sul pari dalla Vis Pesaro mentre i marchigiani hanno ottenuto un prestigioso successo col Siena. Dopop un primo tempo soporifero, con gli ospiti che tentano sortite in contropiede, nella ripresa la gara si sblocca con un gol di Sbaffo che ruba il gol del vantaggio al 3 minuto: dopo un rimpallo la palla gli arriva sui piedi, che vince il duello con Checchi e insacca alle spalle di Liverani. Subito dopo è Pacciardi a sfiorare il raddoppio, con una conclusione da fuori area che termina di poco alta. Mister Rebuffi inserisce Martignago e Pellegrini al posto di Nepi e Rota, ma la squadra non decolla e la musica non cambia neppure quando al 74? entrano Filip e Gazoul.

I nostri erano partiti bene eal 10’ su azione d’angolo errore di Fallani in uscita, ma l’estremo difensore ospite recupera in extremis prima che Baldi possa depositare in rete.

Replica degli ospiti che tentano il gol al 17’ con un tiro dal limite di Morrone ma Liverani non si fa sorprendere. Passano solo cinque minuti e i nostri sfiorano il gol con Sini che riceve poco fuori area e conclude di potenza sfiorando il bersaglio grosso. Ancora pericolosa l’Alessandria al 25’ con Baldi che tira ad incrociare ma la palla si spegne sul fondo. Reagiscono gli ospiti al 32’ con Senigagliesi che costringe Liverani alla grande parata.

La ripresa è subito di marca Recanatese che al 3’ arriva al gol: errore di Nunzella che perde palla al limite dell’area, bravo Sbaffo a cogliere l’opportunità e dopo aver saltato Checchi deposita in rete. È il momento dei marchigiani che al 6’ ci riprovano con Morrone, tiro dal limite alto non di molto. Siamo al 20’ della ripresa e mister Rebuffi prova a scuotere i suoi che hanno accusato il colpo dopo il vantaggio degli ospiti ma il match continua sui binari della noia con gli ospiti che danno l’impressione di avere in mano la situazione. I Grigi si svegliano al 40’ con Gazoul che si testa spara sopra la tyraversa dopo aver girato un cross di Martignago dalla sinistra. I padroni di casa sembrano prendere coraggio e in pieno recupero con Baldi che di testa gira in porta un cross da sinistra di Nunzella, ma non inquadra la porta. Si ferma a tre partire la serie positiva dell’Alessandria, mentre prosegue quella della Recanatese grazie ad un sigillo di Sbaffo ad inizio ripresa.

Alessandria (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (63′ Pellegrini, 94′ Podda), Speranza, Nichetti (74′ Filip); Ghiozzi (74′ Gazoul), Galeandro; Nepi (63′ Martignago). In panchina: Marietta, Rossi, Costanzo, Mionic, Rizzo, Lombardi, Perseu, Bellucci. Allenatore: Fabio Rebuffi.

Recanatese (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Carpani (82′ Ventola), Morrone (82′ Alfieri), Raparo, Senigagliesi (69′ Zammarchi); Ferretti (69′ Minicucci), Sbaffo. In panchina: Bagheria, Amadio, Longobardi, Tafa, Marafini, Meloni, Marilungo. Allenatore: Giovanni Pagliari.

Gol: 48′ Sbaffo (RE)

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari