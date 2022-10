La Logistica piemontese avanza anche nel vercellese

Santhià (Vercelli) – La settimana scorsa un gruppo immobiliare veneto ha acquisito all’asta l’intera area che prima era della ditta Magliola, la famosa azienda specializzata in restauro e manutenzione di treni e carrozze. Secondo attendibili indiscrezioni gli acquirenti si avvarranno della posizione strategica dell’area per favorire lo sviluppo logistico della parte industriale della proprietà, per riqualificare in zona residenziale l’altra parte. Si tratta di due lotti di 141.210 e 71.750 metri quadrati della Magliola che dovranno essere necessariamente bonificati e attrezzati per consentire il collegamento col nodo di interscambio con l’Alta Velocità a Bianzè che favorirà trasferimenti veloci con Torino e i centri logistici di Novara, Alessandria e Milano. Un altro punto a favore è la vicinanza della linea ferroviaria Santhià-Biella che in questi mesi è stata oggetto di elettrificazione. Un paio d’anni fa la Magliola è fallita, ma ora la struttura, adeguata alle nuove esigenze logistiche, potrà beneficiare della vicinanza alla linea dei treni Torino-Milano, e poi all’autostrada A4 e alla bretella A5-A26. La Logistica avanza in Piemonte.