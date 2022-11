Per Halloween la Guardia di Finanza ha sequestrato nell’astigiano circa 26.000 prodotti non a norma

Asti – La Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato circa 26.000 prodotti tra gadget, accessori e giocattoli in tre esercizi commerciali di Castell’Alfero, Castelnuovo Calcea e Canelli, gestiti da cinesi, che vendevano prodotti per la festa di Halloween non a norma e non conformi alla normativa a tutela della salute dei consumatori.

A seguito dell’esame dei materiali e del “codice del consumo”, i finanzieri hanno notato la difformità dei prodotti da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la mancanza delle informazioni minime, quali i dati relativi alla natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione e le indicazioni obbligatorie sulla sicurezza del prodotto. I titolari degli esercizi commerciali, oltre ad essere stati segnalati alla competente Camera di Commercio, rischiano una sanzione amministrativa di oltre 1.000 euro ciascuno.