Piemontesi alla carica: non solo cinque ministri sono “bogia nen”, ma anche due sottosegretari

Torino – Dopo i ministri piemontesi del “Governo Meloni”, Crosetto, Pichetto, Santanché, Valditara e Zangrillo, la nostra regione annovera anche due sottosegretari: Andrea Delmastro alla Giustizia e Augusta Montaruli all’Università. Entrambi di Fratelli d’Italia. Andrea Delmastro delle Vedove è uomo forte del partito, ex segretario provinciale del Fronte della Gioventù, secondo biellese, insieme col ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a entrare nel governo Meloni. La scelta sulla sua nomina arriva direttamente dalla premier. Una decisione presa per “ bilanciare” il ministro Carlo Nordio. Su alcuni punti, come la depenalizzazione e la riflessione sulle carceri comunicata dal neo ministro, le posizioni di Fratelli d’Italia potrebbero essere differenti e Delmastro è chiamato a mediare.