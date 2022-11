Bar di Casale preso di mira dai ladri che lo rapinano due volte in tre giorni

Casale Monferrato – Ladri stakanovisti lo hanno rapinato due volte in tre giorni. Si tratta del Bar “La Gilda” di Piazza Mazzini gestito da Alessio Baiardi L’ultima “visita” è di lunedì 31 ottobre tra le 20 e le 22, quando i malviventi hanno rubato il barattolo delle mance dei dipendenti. Il primo episodio è stato della notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, quando i ladri hanno tentato di forzare la grata sul retro, senza riuscire a entrare. Domenica mattina invece, poco prima dell’apertura, quando la cameriera si era recata nel retro per prendere le brioches per le colazioni, lasciando momentaneamente la porta aperta, i malviventi sono riusciti a entrare portando via il fondo cassa di circa 200 euro. Lunedì sera l’ultimo episodio: il locale era chiuso, alle 20 chi si occupava delle pulizie se n’è andato. Alle 22 il titolare è passato dal bar e ha trovato una pattuglia dei carabinieri che gli hanno detto della rapina: 100 euro dalla cassa. Sono passati dalla grata su Via Leoni che avevano forzato due notti prima. I carabinierei avrebbero fermato due sospettati, rispettivamente di 27 e 37 anni.