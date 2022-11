Coppa Italia: l’Alessandria batte la Pro Patria e approda agli ottavi

Busto Arsizio (Pro Patria 1 – Alessandria 2) – Alessandria subito pericolosa e dopo un solo giro di lancette, Vezzoni salva già sulla linea. Ancora in avanti i nostri e al 14′ Mangano respinge su Lombardi. Rispondono i lombardi con Castelli al 32’ che se ne va ma non trova il bersaglio. Prima del riposo Canci decreta rigore parecchio dubbio all’Alessandria. Sono i Mandrogni a segnare al 44’ con Martignago che trasforma un rigore concesso per fallo in area su Rizzo. All’11′ della della ripresa sempre il 10 grigio centra l’incrocio da fuori. La Pro Patria ci prova. Con poca qualità ma al 2′ di recupero arriva il pari grazie al gol di Castelli su rovesciata (1-1). Il vantaggio definitivo per i nostri arriva al 12’dei supplementari con un bolide di Ascoli che fulmina l’incolpevole Mangano. È il 2 a 1 finale e l’Alessandria festeggia. È il gol che determina il passaggio agli ottavi.

Pro Patria (3-4-3): Mangano; Perotti, Sportelli, Vaghi (32′ st Nicco); Vezzoni (14′ st Pitou), Gavioli (14′ st Ferri), Piran, Olivieri (32′ st Saporetti); Citterio, Chakir (14′ st Piu), Castelli (1′ ts Sassaro). Allenatore: Jorge Vargas

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rizzo (14′ pts Ghiozzi), Baldi (30′ st Rota), Bellucci, Costanzo; Mionic, Perseu; Lombardi (40′ st Nichetti), Filip (19′ st Gazoul), Podda (40′ st Ascoli); Martignago (30′ st Nepi). Allenatore: Fabio Rebuffi

Arbitro: Matteo Canci di Carrara (Starnini / Rispoli / Campazzo)

Gol: Martignago (A) su rigore al 44′ pt; Castelli (PP) al 47′ st; Ascoli (A) al 12′ pts

Ammoniti: Rizzo (A), Vaghi (PP), Lombardi (A), Costanzo (A), Vezzoni (PP), Martignago (A), Marietta (A), Nichetti (A), Nicco (PP)

Corner: 13-9

Recuperi: 1+5; 1+0