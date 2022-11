È tornato a casa dai suoi Federico Negri il giovane di 28 anni arrestato a luglio in India

Pozzolo Formigaro – Federico Negri, il ragazzo di 28 anni incarcerato in India a Luglio di quest’anno, scarcerato due settimane fa è tornato a casa dai suoi a Pozzolo Formigaro. Era stato arrestato per aver attraversato un ponte di confine tra il Nepal e l’India, senza il necessario permesso per il quale bisognava pagare 40 euro. Per intervento dell’avvocato Falleti di Alessandria che ha operato in stretta collaborazione con la nostra Ambasciata, il giovane pozzolese è stato scarcerato il 16 ottobre scorso. Quindi è stato trasferito a Nuova Delhi, per poi essere rimpatriato.