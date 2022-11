Calcio Serie D Coppa Italia: partita da sbadiglio vinta di misura dal Derthona

Casale Monferrato (Casale 0 – Derthona 1) – L’Hsl Derthona espugna il Palli, il Casale Fbc fuori dalla Coppa Italia. Ieri pomeriggio i Leoncelli hanno vinto per 1-0 con rete di Ciko a metà della ripresa sugli sviluppi di un corner. Una partita da sbadiglio che ha promosso il Derthona come unica squadra che continuerà a rappresentare la nostra provincia nella Coppa Italia Serie D. A chiudere la pratica per i Leoncelli è stato Ciko al 69′ minuto di gioco. Poche le emozioni nella prima frazione di gioco, a parte un palo colpito dai padroni di casa con Carbonieri, in posizione però di fuorigioco. Nella ripresa, dopo il vantaggio tortonese i padroni il Casale ci hanno provato con un tiro di Tobia che, però, si fermava ancora sul palo.

Il Casale è in piena crisi societaria e al termine del match il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi insieme all’assessore allo Sport Luca Novelli hanno tenuto una conferenza stampa proprio sulla situazione societaria.

Casale Fbc (4-3-3): Calzetta; Barbagiovanni (36′ Lacava), Rossi, Carbonieri, Florio (9’st Tobia); Intinacelli, Carbonieri (30’st Simonetta), Perez; Nouri, Sparacello (19’st Giacchino), Diagne (36’st Lanza). All.: Sesia.

Hsl Derthona (4-3-3): Bertozzi; Matera, Soplantai, Tambussi, Fomov (26’st Procopio); D’Orazio (16’st Ciko), Manasiev, Giannone (21’st Trevisiol); Turchet, Gomez (38’st D’Arcangelo), Romairone. All.: Chezzi.

Arbitro: Mirri di Savona.

Guardalinee: Lombardi di Pontedera e Scorrano di Lecce.

Gol: 23’st Ciko (D).

Corner: 9-5;

Recuperi: 1+5.