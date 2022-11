La premier Meloni col pugno di ferro: parte nella nostra provincia una colossale operazione anticrimine a tappeto dei Carabinieri nella nostra provincia

Alessandria – È iniziata stamane l’operazione a larga scala dei Carabinieri di Alessandria e Tortona, coadiuvati da 120 militari appartenenti alle altre Compagnie del Comando Provinciale di Alessandria e ai Comandi Arma territorialmente competenti per le altre Province del nord Italia interessate. La vasta operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora nei confronti di presunti appartenenti ad un’associazione criminale dedita alla commissione di furti, riciclaggio e ricettazione di veicoli, mezzi d’opera e merci varie trasportate a bordo di container, ha effettuato già 23 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati 12 dei quali colpiti da misure cautelari personali.

Seguiranno aggiornamenti.