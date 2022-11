L’Alessandria bada al sodo e porta a casa tre punti

Lucca (Lucchese 1 – Alessandria 2) – Nonostante una certa supremazia territoriale dei padroni di casa, un’Alessandria molto concreta, giocando in contropiede, sorprende e riesce ad avere la meglio sull’esuberante Lucchese. I nostri non perdono tempo e dopo un minuto di gioco vanno in gol: Quirini si fa saltare troppo facilmente sulla sinistra da Speranza che crossa a Lombardo che mette dentro. Uno a zero e palla al centro.

La Lucchese fa la partita ma non riesce a trovare la via del gol e soffre il contropiede (quelli che se la tirano ma non capiscono niente di calcio lo chiamano ripartenza) dell’Alessandria che con Martignago centra il palo.

Il gol del pareggio arriva pochi minuti più tardi: al 43’ ottima triangolazione tra Semprini e Tumbarello, con quest’ultimo che salta un uomo da limite e lascia partire un gran destro che si insacca all’angolino. Si va all’intervallo sull’1-1.

La pratica per i Grigi si chiude al 39’ con Nepi che sugli sviluppi di un corner sigla il 2-1.

Lucchese (4-2-3-1): Cucchietti; Visconti, Benassai (37′ st Bachini), Tiritiello, Quirini; Tumbarello (37′ st Mastalli), Franco (28′ st D’Alena); Semprini, Rizzo, Pinna (20′ st Alagna), Semprini; Bianchimano (28′ st Ravasio). All. Maraia

Alessandria (4-4-2): Marietta; Nunzella, Sini, Checchi, Rota (1′ st Rizzo); Podda (1′ st Ghiozzi), Speranza, Nichetti, Lombardi (35′ st Filip); Galeandro (45′ st Baldi), Martignago (29′ st Nepi). All. Rebuffi

Gol: 1′ pt Lombardi, 43′ pt Tumbarello, 39′ st Nepi

Arbitro: Simone Taricone di Perugia

Ammoniti: Benassai, Rota, Checchi, Marietta, Alagna