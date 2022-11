Marenco, ex patron della Borsalino, condannato per un buco di 107 milioni

Asti – Condannato dal tribunale di Asti per bancarotta fraudolenta Marco Marenco, 67 anni, l’ex re del gas e patron della Borsalino di Alessandria arrestato nel 2015 in Svizzera e poi estradato ad Asti, dove avevano sede le sue attività imprenditoriali. Il giudice Federico Belli ha pronunciato la sentenza di condanna per Marenco a complessivi 6 anni e 2 mesi, di cui 5 già scontati in seguito a un patteggiamento del 2016. Il passivo delle 14 società fallite ammonta complessivamente a quasi 4 miliardi di euro, di cui almeno uno sottratto volontariamente e fatto scomparire con trasferimenti valutari tra imprese. A processo anche 26 collaboratori e prestanome di Marenco: 18 hanno patteggiato e in 6 sono stati condannati, tutti a pene inferiori a 2 anni. Due gli assolti. Il pm Laura Deodato ha ottenuto la confisca degli immobili, delle somme e degli strumenti finanziari sequestrati tra Italia, Francia e Principato di Monaco per un valore complessivo stimato in 107 milioni di euro. L’inchiesta da parte della Guardia di Finanza per conto della Procura di Asti è iniziata nel 2014. L’ingente somma sequestrata sarà destinato ai curatori delle imprese fallite – fornitori di gas di vari Paesi – alle banche e soprattutto al Fisco italiano. Gli inquirenti non escludono che si trovi altro denaro, oltre ai 107 milioni già scovati dalle Fiamme Gialle.

Durante il processo è risultato inoltre che Marenco aveva al suo personale servizio un ex agente dei servizi segreti che faceva da “reclutatore”, cioè ingaggiava le persone ritenute più adatte (un finanziere, tre poliziotti bresciani e un ex consigliere comunale di Brescia) per garantirsi la sicurezza personale. Ma il team security sarebbe stato attivo anche nel business delle “intimidazioni e pressioni”, e negli accessi illeciti al database del Ministero dell’Interno.