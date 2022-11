Noi stiamo con gli orsi (video)

di Andrea Guenna – Pubblichiamo volentieri questo video che ci ha inviato un amico russo. Non servono le parole per spiegare che la guerra contro uomini che resistono mezzi nudi a 15 gradi sottozero e sono amici degli orsi non può essere vinta. Lo hanno capito i Mongoli nel XIII secolo, i Polacchi nel XVI secolo, gli Svedesi nel XVII secolo, Napoleone nel XIX secolo e Hitler. Ma molti di noi no… almeno per ora. Tuttavia chi scrive è certo che Dio non consentirà che sia vinta una guerra dai nemici della Fede, una guerra finanziata dai Globocrati (Usa, Grandi Banche, Soros, Trilateral, Bilderberg, Davos, ecc.) e dal diabolico marciume dell’Occidente che vedono nella Russia l’ultimo ostacolo al loro piano criminale, un possente baluardo in difesa della semplice normalità che piace tanto a noi e alla gente perbene. La Russia di Putin per questa putrescente “civiltà” occidentale è un ostacolo, da abbattere a tutti i costi, mentre è solo una nazione che si difende dal solito subdolo attacco della Nato. Una Russia che noi – che siamo furbi – contrastiamo pagando perfino l’affitto delle armi che gli Usa danno a Zelensky, uomo di fiducia di quel criminale di Soros (nella foto a sinistra con la Bonino).

Meditate gente, meditate.