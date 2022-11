Porta da mangiare alle capre ma scivola nel dirupo e muore

Rocchetta Ligure – È stato recuperato ieri sera dai Vigili del Fuoco di Alessandria il corpo di Giuliano Gogna, 80 anni, antiquario di Rocchetta Ligure, caduto in un canalone sul versante delle Strette del Borbera. Nella ricerca, oltre ai Pompieri di Alessandria, è intervenuta una squadra del distaccamento di Novi Ligure, UCL (unità di comando locale) e personale TAS (topografia applicata al soccorso). Il corpo del poveretto è stato individuato da una squadra a bordo dell’elicottero Drago del Reparto Volo VVF Liguria, quindi il personale SAF (speleo, alpino, fluviale) in collaborazione con CNSAS (soccorso alpino) hanno iniziato il recupero. L’intervento è risultato particolarmente complesso a causa della zona molto impervia caratterizzata da diversi salti di roccia. Gogna, che era un esponente dell’associazione Alpini, la mattina aveva partecipato alla commemorazione del 4 novembre organizzata dal Comune di Rocchetta. Al termine della cerimonia si era recato a dare da mangiare alle capre selvatiche che vivono sulla ripa. Non essendo tornato a casa per il pranzo, verso le 15 il figlio ha dato l’allarme. I soccorritori lo hanno ritrovato vivo ma privo di conoscenza. Il decesso è sopraggiunto dopo circa un’ora. Sul posto si sono portati anche Carabinieri, Personale Sanitario e Protezione Civile.