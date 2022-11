Alessandria – È di cinque feriti il bilancio d’uno spettacolare tamponamento avvenuto intorno alle 18:45 fra due auto sulla tangenziale per Acqui Terme, all’altezza del casello autostradale di Alessandria Sud, in direzione di Acqui Terme. Una Dacia si è cappottata mentre uno dei feriti è rimasto incastrato nell’abitacolo. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso in codice verde. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118.