Finisce con la macchina contro un palo: traffico in tilt

Alessandria – Rocambolesco incidente stradale nella tarda serata di ieri con un automobilista che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un palo della luce in Via Giordano Bruno, per poi fermarsi sulla rotatoria. Traffico in tilt per un paio d’ore mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118. L’area è stata messa in sicurezza mentre per l’automobilista fortunatamente non si registrano ferite e contusioni gravi.