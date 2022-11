Gli Usa ci fanno il pistolotto moralistico quando dovrebbero rispondere dei loro crimini impuniti nei secoli, come la persecuzione di Assange: vergognatevi! (video)

di Andrea Guenna – Abbiamo sentito alcune battute (poi abbiamo cambiato canale per non vomitare) di quel simpaticone del generale Usa Ben Hodges (nella foto a destra) alla trasmissione di quell’altrettanto simpaticona di Maria Annunziata sull’inguardabile Rai 3. Secondo quel “signore” ora consulente di un’azienda che produce armi (ma va?) le truppe ucraine possono liberare la Crimea dall’occupazione russa entro l’estate del 2023. In particolare, Hodges ha osservato che la situazione delle Forze armate russe nella guerra in Ucraina “peggiora di settimana in settimana”. L’ex comandante dell’Usareur ha dichiarato: “Si dice che la guerra sia una prova di volontà e logistica, e l’Ucraina è notevolmente superiore su entrambi i fronti”. Interpellato su come il conflitto possa finire, Hodges ha risposto: “I russi devono perdere o ci riproveranno in due o tre anni – ed ha aggiunto – in primo luogo, dovranno essere liberate tutte le regioni dell’ex repubblica sovietica occupate dalla Russia”. In questi territori andrà “ripristinata la sovranità” di Kiev, “compresi Donetsk, Luhansk e naturalmente la Crimea”. In secondo luogo, dovrà fare ritorno in patria “quel milione di ucraini che, dall’inizio della guerra, sono stati rapiti e deportati” dall’esercito russo. Infine, gli autori di crimini di guerra dovranno essere perseguiti e la Russia dovrà pagare le riparazioni di guerra. Per Hodges, il presidente russo Vladimir Putin ha “soltanto una speranza”, ossia che gli Stati occidentali smettano di sostenere l’Ucraina. Pertanto, ha sottolineato l’ex comandante dell’Usareur, il titolare del Cremlino sta facendo “tutto il possibile per prolungare la guerra e diffondere paura e insicurezza in Occidente”. Per la Russia, “tutti i mezzi sono giusti”: dalla mobilitazione dei giovani da inviare al fronte come “carne da cannone” agli “attacchi alle infrastrutture in Occidente”. Al riguardo, Hodges ha concluso: “Credo, quindi, che sperimenteremo più atti di sabotaggio e attacchi o almeno tentativi nelle prossime settimane e mesi”.

Io conosco molto bene i russi perché ho lavorato con loro per circa dieci anni nel ramo editoriale e continuo ad avere stretti rapporti in altri settori, e posso dire che di persone sincere, corrette, coraggiose, semplici e allo stesso tempo molto colte e intelligenti come i russi ce ne vorrebbero molte di più in questo mondo. Non conosco gli americani ma so cosa hanno combinato in Giappone, Corea, Vietnam, Afganistan, Iraq, solo per citare i luoghi più noti. E invito il generale Ben Hodges – se proprio vuole distruggere Putin – a sollecitare i suoi connazionali ad imbracciare le armi e portarsi sul fronte russo. Perché caro Hodges le guerre si combattono in prima persona e non per delega. Visto che gli americani – che hanno distrutto intere civiltà e raso al suolo nazioni incolpevoli – hanno la memoria corta come quelli che li appoggiano, scrivo molto ma molto volentieri l’elenco delle guerre che hanno combattuto, il più delle volte con l’inganno come ha dimostrato il collega Julian Assange (nel fermoimmagine foto sopra e nella foto a sinistra) che prima o poi sarà assassinato proprio dagli americani. Tanto uno più uno meno che differenza fa?

Ecco l’elenco di tutte le guerre combattute direttamente dai quei galantuomini degli Usa dal giorno dell’indipendenza in poi. Omettiamo le guerre provocate o indirette (come quella attuale tra Russia e Ucraina)

1783 – 1795 Cherokees American Wars 1785 – 1793 Guerra dei nativi americani del nord-ovest 1791 – 1794 Rivolta del whisky 1798 – 1800 Partecipa a una delle battaglie della Rivoluzione francese 1801 – 1805 Guerre barbaresche 1811 – 1811 Ribellione di Tecumseh 1812 – 1815 Guerra anglo-americana 1813 – 1814 War Creek 1815 – 1815 Seconda guerra barbaresca 1817 – 1818 Guerre seminoleno 1820 – 1875 Guerre texano-indiane 1823 – 1823 Arikara guerra 1825 – 1828 Operazioni USA contro i pirati dell’Egeo 1827 – 1827 Guerra di Winnebagos 1832 – 1832 Prima spedizione a Sumatra 1832 – 1832 Guerra del Falco Nero 1835 – 1842 Seconda Guerra Seminole 1838 – 1838 Seconda spedizione di Sumatra 1846 – 1848 Guerra americano-messicana 1847 – 1855 Guerra di Cayuse 1851 – 1900 Guerre Apache 1854 – 1854 Bombardamento di San Juan del Norte 1855 – 1856 Guerra di Puget Sound 1855 – 1855 Prima spedizione dalle Figi 1855 – 1858 Terza Guerra Seminole 1855 – 1858 Yakima War 1855 – 1857 Campagna Nazionale del Costa Rica 1856 – 1859 Seconda guerra dell’oppio 1857 – 1858 Guerra dell’Utah 1858 – 1866 Guerre Navajo 1859 Seconda spedizione alle Fiji 1859 – 1861 Prima e Seconda Guerra di Cortina 1860 – 1860 Guerra di Païutes 1860 – 1860 Guerra di riforma 1861 – 1865 Guerra civile 1861 Bombardamento di Qui Nhon 1861 – 1875 Guerre Yavapais 1862 – 1862 Guerra Sioux 1863 – 1865 Guerra del Colorado 1863 – 1864 Guerra di Shimonoseki 1864 – 1868 Guerra dei serpenti 1865 – 1865 Spedizione sul fiume Powder 1866 – 1868 Guerra delle nuvole rosse 1867 – 1867 Messico 1867 – 1867 Formosa 1867 – 1875 Campagna contro i Comanche 1871 – 1871 Spedizione in Corea 1872 – 1873 Guerra Modoc 1874 – 1875 Guerra del fiume rosso 1875 – 1875 Battaglia di Las Cuevas 1876 – 1877 Guerra delle Colline Nere 1876 – 1877 Guerra dei bisonti 1877 – 1877 Nez Perce War 1877 – 1878 Rivolta di El Paso 1878 Bannock War 1878 – 1879 Guerra contro i Cheyenne 1879 Guerra dei Mangiatori di Pecore 1879 – 1881 La guerra di Victorio 1879 – 1880 Campagna contro gli Utes 1890 – 1891 Massacro del ginocchio ferito 1891 – 1893 Rivoluzione Catarino Garza 1893 – 1894 Guerra contro Rio 1896 – 1918 Guerra degli Yaqui 1898 – 1899 Guerra Civile Samoa 1898 Guerra ispano-americana 1899 – 1902 Guerra USA-Filippine 1909 Ribellione della carne affumicata 1910 – 1919 Guerra di confine tra Stati Uniti e Messico 1912 – 1912 Rivolta armata dei separatisti di colore 1912 – 1933 Guerra del Nicaragua 1914 – 1915 Bluff War 1914 – 1914 Guerra di Veracruz 1915 – 1934 Guerra di Haiti 1916 – 1918 Cuba 1916 – 1924 Guerra della Repubblica Dominicana 1917 – 1918 Prima guerra mondiale 1918 – 1920 Intervento durante la guerra civile russa 1923 – 1923 Ultima rivolta indiana 1941 – 1945 Seconda guerra mondiale 1950 – 1953 Corea 1953 – 1975 Laos 1958 – 1958 Libano 1961 – 1961 Cuba 1964 – 1964 Congo 1965 – 1966 Seconda Guerra della Repubblica Dominicana 1965 – 1973 Vietnam 1978 – 1978 Seconda Guerra Shaba 1982 – 1984 Libano 1983 – 1983 Granata 1987 – 1988 Golfo Persico 1989 – 1990 Panama 1990 – 1991 Guerra del Golfo 1992 – 1995 Somalia 1992 – 1995 Bosnia ed Erzegovina 1994 – 1995 Haiti 1998 – 1999 Kosovo, Serbia, Jugoslavia 2001 – 2014 Afghanistan 2003 – 2011 Iraq 2004 Pakistan 2011 Libia 2014 Guerra civile Iraq 2015 Afghanistan

E poi il guerrafondaio è Putin!