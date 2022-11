Tunisino minorenne scappa da una pattuglia e finisce sotto un treno perdendo la vita

Dormelletto (NO) – Hamza, un tunisino irregolare di 17 anni che viveva nel milanese, è morto ieri notte stritolato da un treno mentre tentava la fuga da una pattuglie di carabinieri che lo avevano fermato per accertamenti. Aveva piccoli precedenti e gli uomini della Benemerita lo stavano identificando insieme a un complice, un algerino di 22 anni. Entrambi erano sospettati di aver spaccato poco prima la finestra della farmacia Sempione di corso Cavour dove avrebbero cercato di commettere un furto. Avevano probabilmente tirato pietre e rotto una vetrata comunque protetta dalle inferriate. L’allarme della farmacia aveva iniziato a suonare e la vigilanza aveva immediatamente avvisato i carabinieri. Alla vista della Gazzella di Arona, i due ragazzi erano subito fuggiti, per nascondersi lungo la ferrovia, a circa 20 metri da lì, cercando riparo dove la massicciata crea un cuneo verso la strada ma sono stati scovati e fermati. L’algerino aveva già le manette ai polsi, quando il rumore dell’ultimo treno della giornata, quello di mezzanotte, ha distratto i carabinieri e Hamza ne ha approfittato per scappare fuggendo nel buio della notte,, correndo lungo i binari, quando il convoglio l’ha colpito di lato scaraventandolo a terra e il giovane è stramazzato a terra morendo sul colpo. La sua fuga era sostanzialmente generata dalla paura di essere riportato in una comunità. I carabinieri hanno avvisato l’autorità consolare per cercare di risalire all’identità dei suoi familiari e convocarli per recuperare la salma.