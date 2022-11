Con Bagnaia il Piemonte è sul tetto del mondo con una moto… tedesca!

Torino – Francesco Bagnaia primo piemontese della storia a diventare campione del mondo di motociclismo. Ieri in piazza a Chivasso si è radunata la “ Nuvola Rossa”, una folla di chivassesi e non che si sono radunati per sostenere Bagnaia e per seguire la gara di Valencia sul maxi schermo. Nato a Torino il 14 Gennaio 1997, ma cresciuto a Chivasso, tifoso Juve, Pecco è il più bel frutto della VR46 Academy. Anche per questo ieri a Chivasso era ospite la sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci, il paese di Valentino Rossi in cui Pecco abita da diversi anni. Tra le due città esiste ormai nei fatti un gemellaggio all’insegna della velocità. Pilota italiano vince il mondiale su una moto italiana? No, non è così perché la Ducati da almeno dieci anni è della Volkswagen. Tant’è che in una riunione del consiglio di sorveglianza Volkswagen AG del dicembre 2020, confermata la fiducia in Herbert Diess, che guida il Gruppo dal 2015, è stato varato un importante piano di riduzione dei costi industriali, compresi quelli del personale. sostenendo il programma di cambiamenti verso l’elettromobilità e ribadendo che Lamborghini e Ducati continueranno a far parte di Volkswagen AG, mentre dal primo marzo 2021 il marchio Bentley è finito nella responsabilità di gestione di Audi.