Da Governo e Regione una valanga di soldi nella nostra provincia per il dissesto idrogeologico

Alessandria – Buona parte degli oltre 59 milioni di euro del Pnrr che il governo ha destinato al Piemonte per finanziare le “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico” arriverà nella nostra provincia. Qui da noi sono previsti ristori per 13, 7 milioni in 28 interventi, dall’ovadese al novese, dal tortonese all’acquese.

Gli interventi previsti sono:

rifacimento e consolidamento degli argini di fiumi e torrenti,

sistemazione dei versanti franati,

restyling di strade disastrate da cedimenti e frane,

rifacimento di ponti accesso tra aree di pertinenza e consolidamenti.

Importanti sono gli investimenti sulla zona della Valle Bormida e spiccano per importi la realizzazione dell’area esondabile del torrente Grue a monte di Viguzzolo, già in Comune di Sarezzano (1.350.000 euro), il ripristino della strada 229 che va da Bistagno alla frazione di Roncogennaro (1.200.000 euro), i lavori di chiusura dei fornici sul Bormida vicino alla Strada provinciale 30, a valle del ponte autostradale della A26, ad Alessandria (1.050.000 euro).