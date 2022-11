Un “Grigio” nella nazionale di calcio rumena, ma con gli Azzurri non può giocare!

Alessandria – Veniamo a sapere che il nostro Filip, neanche 20 anni, robusto e grintoso centrocampista dell’Alessandria, che ha anche segnato un gol e ha fatto il capitano nella vittoriosa partita di Coppa a Busto Arsizio contro la Pro Patria, che la scorsa partita di campionato ha giocato per pochi minuti perché ancora straniero nonostante sia nato in Italia, con un curriculum di studio addirittura al Liceo Plana, brillante studente universitario e più alessandrino di tanti altri. Ebbene, per strane regole della Serie C di Calcio, è costretto a ruotare in prima squadra con altri stranieri, perché il Club dell’Orso Grigio in perenne debito di ossigeno finanziario possa avere i contributi dalla Lega per gli stranieri fatti giocare. Filip per la cronaca è stato addirittura selezionato nella nazionale Under 20 della Romania di cui è ancora cittadino per le prossime partite (di cui una contro l’Italia). Un grande onore per lui e per il Club, nella speranza che la prossima convocazione sia nella nazionale italiana che è anche la sua.