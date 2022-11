I Grigi e le analisi tutte da ridere

Benvenuta la vittoria per 2-1 dei Grigi a Lucca sabato scorso. Adesso siamo a 11 punti in classifica in 12 partite: non siamo in media salvezza ma vicini. Adesso ci occupiamo del panchinaro Rizzo il quale, entrato a inizio ripresa, ha ben sostituito Rota nel ruolo di terzino destro. Rebuffi ha impiegato Rota costantemente, sia nel suo ruolo naturale, che a centrocampo, o difensore centrale, così il ragazzo potrebbe aver patito anche questa girandola di posizioni. Comunque nel ruolo Rizzo si è calato bene, reattivo e fisicamente dotato. Negativo invece il modo col quale la squadra ha collettivamente subito il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa. Strano, secondo me, subire un’incursione del genere senza che, in cinquanta metri di campo con la nostra squadra schierata, nessuno dei nostri abbia contrastato la verticalizzazione della Lucchese. Però, leggendo certi commenti post partita, abbiamo scoperto che in molti hanno preso lucciole per lanterne e un giornalista in particolare, forse affetto da bulimia di like (una sciagura!), si lancia in una ricostruzione della realtà tutta da ridere. Tanto per fare nomi e cognomi il consulente tecnico di Di Masi, quello che ha curato, per intendersi, la svolta pauperistica del club, si chiama Corrado Buonagrazia, attuale responsabile della cantera mandrogna e, in passato, braccio destro di tal Nereo Omero, migrato – pare – a Malta. La scelta di Rebuffi mister della prima squadra è da ascrivere a tal Buonagrazia, ed è avvenuta prima dell’avvento di Cerri nel ruolo di DS. Massimo Cerri, giubilato a fine stagione dal Settore Giovanile, è stato richiamato in fretta e furia come DS perché giudicato l’unico a portata di mano in grado di mettere assieme 25 giocatori in grado di reggere la categoria (tra l’altro fuori tempo massimo) con un budget ridottissimo. Capisco che, per chi osannava DS che spendevano 15 milioni di euro per poi retrocedere certi valori, non contano ma, secondo chi scrive, il nostro DS ha fatto un piccolo miracolo. Dopo di che pensare che il tifo sia indispensabile ogni volta che si vince una partita pone un altro interrogativo: e quando si perde allora sarebbe colpa della Nord? Naturalmente è una balla la prima come la seconda. Daremmo invece qualche merito (visto che nessuno lo fa mai) a chi lavora in Società perché, nei mesi bui del dopo retrocessione, abbandonati a se stessi e senza un futuro, con poche certezze e nessuna gratificazione, hanno tenuto la barra dritta, garantendo un minimo di funzionalità all’insieme. Quanto al “nuovo idolo delle folle” Rebuffi pensiamo che in questi mesi abbia cambiato troppi moduli e atteggiamenti per essere uno con le idee chiare e crediamo che le tante svolte tattiche siano state frutto d’una riuscita collaborazione coi suoi secondi, Buonagrazia e Cerri, vista l’esperienza di quest’ultimo. Una cosa è certa: Marcolini non poteva arrivare perché fuori budget, così si vanifica ogni inutile commento da parte di chi ha dimostrato di non averci, come al solito, capito una minchia di quanto sia successo. Che poi sono sempre gli stessi, tifosi e pennivendoli, che se la cantano e se la suonano.