Sul biodigestore si spacca la giunta di Valenza

Valenza – Ieri l’assessora ai Beni Culturali di Valenza Alessia Zaio (Forza Italia – nella foto) ha votato contro l’insediamento del biodigestore di Egea insieme all’assessore al bilancio Luca Merlino (Fratelli d’Italia). Il motivo è che Egea avrebbe dovuto offrire come compensazione una cifra superiore ai 550.000 euro offerti che dovrebbero servire anche all’adeguamento della strada provinciale per Mirabello per adeguarsi al transito di decine di Tir al giorno per il trasporto di Forsu e Sfalcio. Ma si tratta di una strada provinciale per cui dovrebbe intervenire la Provincia di Alessandria. Si calcola che i lavori a compensazione del’insediamento supererebbero i due milioni di euro, cifra nettamente superiore a quella offerta da Egea. Inoltre non sembra di poco conto il forte impatto negativo che l’impianto causerà alla città di Valenza. Puzza, rumore, traffico veicolare. Insomma un disastro. Tuttavia la Giunta di Maurizio Oddone sindaco di Valenza è riuscita ugualmente ad approvare le richieste di compensazioni ambientali per la costruzione dell’impianto di produzione di biometano in città.