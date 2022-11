Non ci sono i soldi, l’ospedale di Alessandria può attendere

Torino – Finalmente una buona notizia: quel sarchiapone del nuovo, inutile e costoso (tre milioni di euro se andava bene) ospedale di Alessandria, per ora, non si fa. Saranno delusi i mandrogni proprietari del terreno dove avrebbe dovuto sorgere, ma spesso le ciambelle non riescono col buco. La notizia è di ieri, delusi i Grillini con Sacco che scrive: “Bocciato un nostro emendamento che reperiva fondi a bilancio”.

Stavolta vi è andata male.

Intanto il solito Pd col segretario Otello Marilli e Daniele Coloris, risponde al governatore Cirio: “Le strutture sanitarie non si costruiscono con i comunicati stampa, ma coi soldi. Il Movimento 5 Stelle li ha trovati e ieri abbiamo presentato un emendamento che reperiva fondi a bilancio per dare il via libera alla progettazione, un tassello fondamentale per ottenere dall’Inail le risorse per realizzare l’ospedale. Oggi, in Consiglio regionale, la maggioranza l’ha bocciato, dimostrando una volta per tutte di non avere il benché minimo interesse di costruire il nuovo ospedale alessandrino. Come al solito sulla sanità tante chiacchiere e zero fatti. Alessandria, per la Giunta Cirio, non è una priorità”.