Grigi: la trattativa per la cessione è in frigorifero

di Jimmy Barco – A proposito della cessione dell’Alessandria Calcio a due imprenditori del Nord Italia con la “benedizione” del Presidente del Torino Urbano Cairo, non ci sono novità. La trattativa segnerebbe il passo a causa di verifiche richieste dagli acquirenti in merito alla situazione amministrativa del club ma la chiusura è comunque prossima, esattamente nei tempi previsti dall’attuale presidente che, tra l’altro, ha già provveduto a “smontare” parte del suo ufficio in sede, quella riservata a effetti e documenti personali. Vi terremo informati sugli sviluppi della vendita che sappiamo stare a cuore a decine di migliaia di sportivi alessandrini.

Foto tratta da: www.museogrigio.it