Ancora una pioggia di soldi ad Acqui: dalla Regione un milione di euro per la valorizzazione del termalismo (?)

Acqui Terme – Sono in arrivo altri 500.000 euro dalla Regione Piemonte per il rilancio del settore termale acquese (ancora?), finanziando un nuovo intervento per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme e il vicino Comune di Alice Bel Colle. A seguito delle proposte ricevute dalle amministrazioni cittadine coinvolte e in continuità con l’ordine del giorno presentato in Consiglio regionale del Piemonte dal consigliere Sean Sacco e condiviso e approvato dal Consiglio regionale, ieri la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale al Bilancio e Attività economiche e produttive, Andrea Tronzano, ha prorogato fino al 2025 l’Accordo di programma sottoscritto nel 2019 tra la Regione Piemonte e il Comune di Acqui Terme per interventi di valorizzazione del termalismo, incrementando la dotazione finanziaria iniziale di 500 mila euro. Il valore complessivo dell’accordo ora è stratosferico e ammonta a ben 1 milione di euro per i seguenti interventi:

realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme per 140.000 euro di finanziamento della Regione: riqualificazione di piazza Italia ad Acqui Terme per 360.000 euro di finanziamento della Regione; realizzazione della pista ciclabile e pedonale Acqui Terme – Alice Bel Colle per 500.000 di finanziamento della Regione.