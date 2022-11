Avvincente libro inchiesta di Gigi Moncalvo sulla “guerra” per l’eredità milionaria dell’Avvocato

Gigi Moncalvo, preciso e intelligente, scruta con attenzione i risvolti di una vicenda che dura da vent’anni e che riguarda l’eredità dell’Avvocato. Una vera e propria guerra tra eredi, che è ripresa a vent’anni dalla morte di Gianni Agnelli e a quattro dalla scomparsa di sua moglie Marella, con intensità e asprezze inaudite. A fronteggiarsi in questa battaglia tra le aule giudiziarie di Ginevra, Milano e Torino, sono Margherita Agnelli e John Elkann, il primo dei suoi otto figli che oggi controlla l’Impero, spalleggiato dai fratelli Lapo e Ginevra. La trama del libro di Moncalvo “Agnelli Coltelli” edito da Vallecchi (36 euro), si sviluppa tra testimonianze, ricostruzioni, indagini giudiziarie e molti documenti inediti. È una storia appassionante in cui il grande scrittore e giornalista italiano analizza le origini e i motivi della lotta senza esclusione di colpi all’interno d’una grande famiglia ormai spaccata e divisa in nome del denaro e del potere. Una storia permeata da sospetti, gelosie, mancanza di sentimenti, ricca di vicende apparentemente impensabili portate alla luce in queste magnifiche pagine senza censure e senza riguardi. Nulla è tralasciato da Moncalvo in questo grande affresco che ha i tratti d’una lunga serie televisiva: i segreti di Gianni (i suoi amori, le sue avventure e la sua vita tra barche, viaggi e ricchezze), fino ad arrivare a John, il primo degli otto nipoti che si è autoproclamato capofamiglia.