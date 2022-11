Ginecologo astigiano muore sul colpo vittima di un incidente stradale

Asti – Francesco Bocci, 58 anni è mancato ieri sera vittima d’un tragico incidente stradale in frazione Torrazzo. Apprezzato medico astigiano, era ginecologo all’ospedale Cardinal Massaia. Stava rientrando a casa, dopo aver preparato col collega Maggiorino Barbero un convegno sulla ginecologia, a bordo della sua moto percorrendo un tratto di rettilineo, quando si è scontrato contro un Pick-Up che sarebbe sbucato da una stradina laterale. L’urto ha fatto sbalzare la moto sulla carreggiata opposta dove è stata investita da due auto che stavano sopraggiungendo e che non hanno fatto in tempo a evitarla. Il dottor Bocci è morto praticamente sul colpo e la squadra del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale. Il medico astigiano era molto conosciuto in città: di origini toscane, era molto stimato ad Asti dove viveva, e sono moltissimi i messaggi di cordoglio di colleghi, amici, pazienti che lo ricordano. Impegnato anche nel volontariato, il dottor Bocci era socio fondatore della onlus “Anita e i suoi fratelli”.