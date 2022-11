L’Ipab Borsalino in grave crisi di liquidità verso la gestione in project financing

Alessandria (Max Corradi) – Come da noi scritto a più riprese in passato, con l’ultimo articolo di ieri, la situazione delle Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) è drammatica. Sull’Ipab Borsalino scriviamo regolarmente da almeno dieci anni denunciando in beata solitudine le cose che non vanno. E siamo arrivati ai nostri giorni con tutte le nostre denunce giornalistiche che si sono – purtroppo – rivelate esatte. E mentre gli altri si giravano dall’altra parte noi abbiamo messo il becco nei bilanci, scoprendo vuoti di gestione, debiti pregressi e responsabilità a vario livello, facendo nomi e cognomi, citando tempi e luoghi. Siamo fatti così: siamo cronisti puri, un po’ scorbutici, ma amanti della verità. Ora al Borsalino si parla di “project financing”: in italiano è un finanziamento a lungo termine d’un progetto in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dall’attività di gestione o esercizio dell’opera stessa. Per procedere serve l’ufficiale giudiziario inviato dal tribunale che accerta debiti e crediti, e prepara un progetto di massima da passare al giudice che lo assegna a una società di gestione. Il tutto con particolare attenzione alla cura dei 140 ospiti ai quali devono essere garantite tutte le prestazioni dell’Ipab. Nel frattempo sarà la cooperativa Punto Service a gestire la struttura fino a fine anno. Altro aspetto della vicenda riguarda il destino degli 87 soci-lavoratori della cooperativa Punto Service che è anche creditrice dell’Ipab Bordalino per circa 2,5 milioni di euro. La cooperativa Punto Service di Vercelli finora non è riuscita a farsi le sue ragioni perché si era trovata col cantiere commissariato dal Prefetto per una vecchia questione giudiziaria da cui era, come spesso capita, risultata completamente estranea. Ora però bisogna iniziare coi primi acconti perché c’è un’ingiunzione di pagamento presentata da un ufficiale giudiziario inviato dalla Procura di Vercelli. Intanto la Punto Service ha presentato la sua offerta al bando per il “project financing”.