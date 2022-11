Ancora una discarica a fuoco in provincia di Alessandria, scattano le indagini

Altavilla Monferrato – Solo in tarda serata i Vigili del Fuoco di Casale e Alessandria hanno avuto ragione delle fiamme sviluppate in un cumulo di masserizie all’interno della discarica comunale divampato intorno alle 17:30 per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. Non è da escludere la matrice dolosa. Intanto procedono le operazioni di raffreddamento e abbattimento dei fumi nell’impianto. I Vigili del Fuoco, dopo la massiva opera di smassamento dei cumuli di rifiuti con l’ausilio dei mezzi pesanti, sono ora impegnati a soffocare alcuni focolai che continuano a bruciare. Intanto i carabinieri del nucleo operativo ecologico, su disposizione della Procura, hanno posto sotto sequestro l’impianto. Non si esclude l’ipotesi di reato di incendio doloso aggravato. Le indagini sono affidate ai militari del Noe, ma cominceranno soltanto quando il sito sarà agibile. Sul posto operano infatti ancora i Vigili del Fuoco. A quel punto potranno essere effettuati i rilievi e le analisi per stabilire l’esatta natura del rogo. E la relazione che produrranno i tecnici dei Vigili del Fuoco rappresenterà un pezzo importante delle indagini che proseguiranno i militari del Noe.