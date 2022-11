Autovettura distrutta dalle fiamme tra Ozzano e Madonnina: nessuna vittima

Ozzano Monferrato – Oggi pomeriggio verso le due il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che un incendio di un’auto nel sottopasso della variante della strada provinciale 457, tra Ozzano e Madonnina, potesse causare danni più gravi. Messa in sicurezza la zona, i Pompieri del distaccamento di Casale Monferrato sono prontamente intervenuti per avere ragione delle fiamme che hanno distrutto un’auto, senza conseguenze, per fortuna, del conducente e del passeggero che sono riusciti a mettersi in salvo per tempo e dare l’allarme. L’auto è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri che hanno provveduto a smistare il traffico veicolare.