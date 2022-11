Il biodigestore a Valenza scatena la polemica

Valenza – I 550.000 euro offerti da Egea a titolo di compensazione per l’insediamento del biodigestore, hanno scatenato la polemica in consiglio comunale. Il Pd alza le barricate contro un’offerta inaccettabile per “compensazioni con troppi pochi fondi”. Valenza Po Green Energy, partecipata da Egea, vorrebbe realizzare un impianto per produzione di biometano in strada Nuova Fornace (nella foto l’area del previsto insediamento). Ed è anche su questo punto che sono nati contrasti molto forti all’interno della stessa maggioranza con l’assessora ai Beni Culturali Alessia Zaio (Forza Italia) l’assessore al bilancio Luca Merlino (Fratelli d’Italia) che hanno bocciato il progetto soprattutto perché il Comune non può decidere interventi da effettuare su una strada provinciale (Sp 63) che porterebbe al biodigestore un mucchio di Tir, perché spetta alla Provincia decidere in merito. Insomma è un pasticcio che dimostra una certa superficialità da parte della giunta del sindaco Oddone di Valenza.