Il Tartufo in mostra ad Asti fino al 23 dicembre

Asti – A partire da oggi 12 novembre fino al 23 dicembre al PalaTartufo, struttura allestita dal Comune, si potrà acquistare il pregiato tartufo accompagnato da vini e prodotti d’eccellenza del territorio. Si tratta di una vera e propria vetrina enogastronomica che è stata inaugurata alla presenza delle autorità cittadine e provinciali in collaborazione con l’associazione trifulau Atam, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Coldiretti-Campagna Amica. Sabato 19 si terrà la Fiera Nazionale del Tartufo: in Piazza San Secondo tradizionale mercato dei trifulao con la vendita di tartufi bianchi mentre a Palazzo Civico dalle 9.30 si terrà il Mercatino delle Città gemelle di Valence (Francia) e Biberach (Germania). Domenica per tutto il giorno in centro storico oltre settanta bancarelle con le specialità di Langhe Monferrato e Roero; alle 16.30 la premiazione del Miglior piatto di tartufi e del miglior singolo in collaborazione con l’associazione Atam.