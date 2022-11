Ricordati a Torino i caduti di Nassiriya

Torino – Oggi, nella giornata dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya, una delegazione di Torino Tricolore ha deposto un mazzo di rose rosse sul monumento dedicato ai nostri soldati caduti. “Ovunque sventoli il Tricolore – commenta Matteo Rossino, portavoce del comitato Torino Tricolore – è la nostra Patria. Per questo oggi abbiamo voluto portare delle rose per ricordare la morte, avvenuta 19 anni fa, dei soldati italiani caduti nel compimento del loro dovere. Sono tutt’ora convinto che i nostri militari – conclude Rossino – non dovessero essere in Iraq e che quella guerra, voluta da Usa e Gran Bretagna, fosse sbagliata e criminale, ma riteniamo doveroso onorare il loro sacrificio”.