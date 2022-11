Alessandria – È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri oggi pomeriggio verso tre in Via Vecchia Bagliani. Due auto si sono scontrate forse per motivi di mancata precedenza all’altezza del cimitero. Sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e una squadra del 118.