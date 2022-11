Colossale rissa tra nordafricani in Piazza Marconi: un ferito lieve e un arrestato

Alessandria – Se le son date di santa ragione, ieri sera poco prima di mezzanotte in piazza Marconi, due bande di immigrati africani. Il bilancio del parapiglia è di un ferito leggero. Durante la rissa i contendenti hanno disselciato i sanpietrini per lanciarseli contro, ma hanno centrato anche la vetrina d’un negozio. A calmare i bollenti spiriti sono stati i Carabinieri che hanno arrestato per lesioni un cittadino nordafricano di circa 30 anni. Il ferito è stato trasportato all’ospedale col 118, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.