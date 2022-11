Fermana-Alessandria 0-0: un pareggio meritato

La partita

Stefano Protti contro Fabio Rebuffi sarà un duello nel duello oggi a Fermo per Fermana-Alessandria. La Fermana, riammessa in C questa estate, ha fatto la squadra in fretta e furia come i Grigi, pur se per motivi diversi. Per la panchina è stato scelto un mister con tanta Serie D alle spalle, fratello del più noto Igor, ex punta di vaglia e ora dirigente calcistico. Presidente del club adriatico per la quinta stagione consecutiva è Enrico Simoni, il quale ha colto durante queste stagioni sportive risultati importanti: una promozione fra i professionisti, tre salvezze e una qualificazione ai Playoff. Nutrita la pattuglia di ex: Fishnaller e Bunino da una parte e Nepi dall’altra. Mentre Protti adotterà il modulo 3-5-2 Rebuffi giocherà invece con la difesa a quattro. L’Alessandria in 12 turni ha raccolto 11 punti, la Fermana, che fin qui ha vinto una sola partita, ne ha totalizzati 9 ed è terzultima in classifica. La partita. Rebuffi ripropone il 4-4-2 con Rizzo esterno destro, Nichetti e Speranza mediani centrali, Nepi e Martignago punte con Galeandro in panchina. Filip invece è assente per impegni con la Nazionale Giovanile del suo Paese d’origine. Le punte gialloblu invece sono due ex: Fishnaller e Bunino.

Partiti! Già al 4’ Martignago ha la palla buona al limite ben servito da Nepi ma il portiere gialloblu para a terra. La prima metà del primo tempo vede gli ospiti fare la partita rischiando nulla. I due giovani esterni mandrogni funzionano decentemente e Martignago gioca a tutto campo con buon profitto. Certo la marcatura di Baldi su Fisch pare un azzardo ma le coppie sono quelle lì.

Al 25’ Nepi in contropiede entra in area e anziché servire i due compagni a lato liberi fa (male) tutto da solo: nel Medio Evo sarebbe stato passibile di pubblica tortura. Si riprendono i padroni di casa provocando due mischie in area ospite. Nella seconda Fishnaller si trova a 4 metri dalla linea di porta, la sua zuccata a colpo sicuro (Marietta era fuori causa) viene respinta da Baldi (che tempismo) e così l’ingollabile tognino si mangia l’unica occasione, peraltro casuale, capitata ai suoi.

Al 43’ è Lombardi che si divora una palla gol costruita da Rizzo. Un primo tempo nel quale i Grigi hanno corso di più, giocato di più e costruito di più, sempre vicini fra loro, pronti a pressare e ad aiutarsi. Sicuramente il modulo adottato da Rebuffi aiuta ma è tutta la squadra a muoversi in maniera più omogenea. Il 4-4-2 però è un modulo ormai bistrattato dai giovani allenatori perché ritenuto “vecchio”. Però se vuoi coprire al meglio gli spazi e avvicinare i reparti fra loro è ancora quello più collaudato, semplice e, soprattutto, il più conosciuto anche dalle giovani generazioni di calciatori.

Al 25’ Nepi in contropiede entra in area e anziché servire i due compagni a lato liberi fa (male) tutto da solo: nel Medio Evo sarebbe stato passibile di pubblica tortura. Si riprendono i padroni di casa provocando due mischie in area ospite. Nella seconda Fishnaller si trova a 4 metri dalla linea di porta, la sua zuccata a colpo sicuro (Marietta era fuori causa) viene respinta da Baldi (che tempismo) e così l’ingollabile tognino si mangia l’unica occasione, peraltro casuale, capitata ai suoi. Al 43’ è Lombardi che si divora una palla gol costruita da Rizzo. Un primo tempo nel quale i Grigi hanno corso di più, giocato di più e costruito di più, sempre vicini fra loro, pronti a pressare e ad aiutarsi. Sicuramente il modulo adottato da Rebuffi aiuta ma è tutta la squadra a muoversi in maniera più omogenea. Il 4-4-2 però è un modulo ormai bistrattato dai giovani allenatori perché ritenuto “vecchio”. Però se vuoi coprire al meglio gli spazi e avvicinare i reparti fra loro è ancora quello più collaudato, semplice e, soprattutto, il più conosciuto anche dalle giovani generazioni di calciatori. La ripresa. Forse l’Alessandria è meno autoritaria rispetto ai primi 45’ ma ad un quarto d’ora dalla fine la pattuglia giallo blu può rivendicare giusto una mezza occasione sventata da Marietta senza dannarsi troppo. Da qui alla fine c’è da segnalare solo un calcio di rigore clamorosamente sbagliato da Fishnaller al 90’. Sarebbe stata un’autentica ingiustizia, sia chiaro, ma non era giornata per i vari ex della partita. Un punto importante per i Grigi che tengono a distanza di sicurezza la Fermana e passano il 13° turno con 12 punti in saccoccia e due trasferte insidiose alle spalle.

Le Pagelle