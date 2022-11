Fermana-Alessandria: niente

Fermo (Fermana 0 – Alessandria 0) – Ancora un pareggio contro una formazione – con tutto il rispetto – che non fa tremare neppure l’ultima squadra di Serie D. Così, nella tredicesima giornata di Serie C girone B, l’Alessandria Calcio pareggia 0-0 anche sul campo della Fermana, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Partita soporifera con poche occasioni da entrambe le parti. I pareggi delle inseguitrici non mutano il volto della classifica e l’Alessandria resta sedicesima con dodici punti. Niente.

Fermana (4-3-3): Nardi; Eleuteri (80′ Gkertos), Spedalieri, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza (67′ Graziano), Giandonato, Misuraca (80′ Nannelli); Romeo, Bunino (67′ Maggio), Fischnaller. Allenatore: Protti.

Alessandria (4-4-2): Marietta; Baldi (72′ Rota), Checchi, Sini, Nunzella; Rizzo (88′ Pellegrini), Speranza, Nichetti, Lombardi (60′ Ghiozzi); Martignago (60′ Galeandro), Nepi. Allenatore: Rebuffi.

Arbitro: Mirabella di Napoli