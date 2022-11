Alessandria – Per cause in corso di accertamento stanotte è divampato un incendio di sterpaglie a Forte Acqui che solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco non si è allargato a un capanno per il ricovero attrezzi. Le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzanotte. I pompieri hanno lavorato due ore per domare l’incendio.