La vogherese Elena Lucchini nuova assessore alla famiglia in Regione Lombardia

Voghera – Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato ieri che la vogherese Elena Lucchini è la nuova assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia. Succede a Alessandra Locatelli, divenuta ministra per la disabilità nel governo di Giorgia Meloni. Laureata in Scienze Biologiche e Biomediche a Pavia, 38 anni, Lucchini come deputata Capogruppo della Lega in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera dei Deputati, s’è distinta anche per l’attivismo sul territorio dell’Oltrepò. Ora una nuova sfida. Lucchini.