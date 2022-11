C’è una banda di piromani che dà fuoco a case, aziende, auto qui da noi?

Alessandria (Max Corradi) – Conoscono i luoghi e sanno dove sono le telecamere che evitano accuratamente. Sono competenti e “maneggiano” il fuoco con diabolica sapienza per cui devono sempre intervenire in gran fretta i Vigili del Fuoco in quanto le fiamme raggiungono subito altezze elevate minacciando i centri abitati. Ma soprattutto, i casi di incendio doloso sono sempre più frequenti nella nostra provincia e in Piemonte. E ora indagano i Carabinieri. Sull’inchiesta c’è il massimo riserbo ma sembra che in Procura abbiano aperto un fascicolo contro ignoti. Certamente chi colpisce conosce bene la zona. Si muove anche a piedi passando per i campi, visto che sono state trovate impronte di scarpe vicino alle recinzioni proprio nei punti da cui sono partiti gli incendi che sono ben trenta dall’inizio dell’anno nella nostra provincia, anche con dei morti.