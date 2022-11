Da Fiera del Tartufo Murisengo – 3a Edizione Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato

Va all’odalenghese Felice Mantello il primo premio della Trifola d’Or di domenica 13 novembre.

Domenica 20 novembre si bissa con un ricco programma.

Dopo diversi lustri, il primo premio per il miglior tartufo bianco resta sul territorio premiando l’esemplare di 105 grammi trovato il giorno prima da Felice Mantello di Odalengo Grande. A lui, 500 euro in denaro offerti dai Commercianti del paese.

A consegnare il premio sono stati il sindaco Gianni Baroero insieme all’Onorevole Riccardo Molinari e al Presidente dell’Università del Piemonte Orientale Giancarlo Avanzi. Il secondo premio (350 euro offerti dalla Pasticceria Quilico) è andato all’alessandrino Roberto Milani di Merana per il tartufo di 327 grammi. Il terzo premio (100 euro offerti dalla Macelleria Rosso) è stato assegnato a Giancarlo Pera di Alfiano Natta per il tartufo di 158 grammi. La prima miglior composizione (250 euro offerti dalla Tabaccheria Turino e da Olivero Fabrizio) è stata quella di 374 grammi di Antonio Dalla Francesca di Settimo Torinese, mentre la seconda (150 euro offerti dal Ristorante San Candido) è stata la composizione di Secondo Molino di San Damiano con un gruppetto di pepite per complessivi 45 grammi.

Mantello ha altresì ricevuto il premio di 100 euro offerti dal Ristorante Regina per il miglior esemplare del territorio. Infine, il premio per il miglior esemplare di tartufo nero (279 grammi) è andato al Della Francesca (piatto da collezione firmato dall’artista Gigi Allovio).

Confermata, in fiera, la presenza del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba (CNST) per l’analisi e l’ammissione, o il respingimento, dei tartufi ai banchi di esposizione e vendita e per il seminario di Analisi Sensoriale guidato da Giorgio Richiardi.

Tra le migliaia di visitatori, anche, una comitiva di 300 turisti giunti a bordo delle carrozze storiche dei treni della Fondazione FS. Inaugurata in mattinata la Tartufaia Didattica Tabui ricreata nella suggestiva zona San Pietro, dominata dall’antica torre romanica.

Presenti in fiera per la premiazione: l’onorevole Riccardo Molinari, il Consigliere Segretario Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte Gianluca Gavazza, Carlo Feltrinelli (figlio della ex madrina Inge) e i presidenti: del CNST Antonio De Giacomi, del Gal Basso Monferrato Mario Sacco, dell’Unione dei Comuni Valcerrina Fabio Olivero, dell’Upo Giancarlo Avanzi e della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni Corrado Calvo; il consigliere provinciale Stefano Zoccola, una rappresentanza della Fondazione FS, il comandante della stazione dei carabinieri di Murisengo Yuri Pistilli, il DG Asl AL Luigi Vercellino, il DS Distretto Asl Casale Monferrato Roberto Stura e numerosi sindaci.

Domenica 20 novembre si bissa con il seguente programma:

alle ore 8 alle ore 18: esposizione e vendita di tartufi con trifolau e commercianti, in prevalenza locali; presenza del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Alessandria e Asti; prodotti a km0 Targato Murisengo; prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese e tante altre categorie merceologiche, tutte, rigorosamente selezionate, per oltre cento bancarelle.

alle ore 10: sfilata Banda Musicale della Collina;

alle ore 10 alle ore 14: Corner Break Caffè Lavazza omaggio per i visitatori;

alle ore 10,30: Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio (piazza Lavazza e piazza IV Novembre) * proposta a piatto sul sito www.fieradeltartufo.net;

alle ore 11,45: premiazioni migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico e Tartufi Neri in piazza della Vittoria (premi in denaro consultabili su www.fieradeltartufo.net);

alle ore 14: partenza escursione naturalistica nei luoghi del tartufo di Camminare il Monferrato guidata da Anna Maria Bruno (partecipazione libera – partenza da piazza Boario – info: 348 2211219);

alle ore 15: Seminario sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba (ore 15 sala consigliare/ingresso libero).

Per tutto il giorno: Navetta dalla valle al cuore della Fiera; Infopoint a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo dell’IIS Leardi di Casale Monferrato; Banco d’Assaggio vini Consorzio Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti; Corner produttori a km0 TargatoMurisengo; Laboratorio per bambini e non solo Il Mondo delle Api (solo domenica 20 novembre) Mostra pittorica “Sapori della Terra”; Mostra delle Meridiane (ex chiesa di San Michele nel borgo medievale).

Tra le novità: visita libera alla Tartufaia Didattica “Tabui” in località San Pietro ai piedi dell’omonima Torre Romanica e presentazione Progetto Scientifico Integrato “Caratterizzazione e monitoraggio delle macro aree di produzione del Tuber magnatun Pico nel Monferrato” in collaborazione col CNST Alba, il geologo Alfredo Frixa e il Politecnico di Torino, con sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (ore 10 sala consigliare).

Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gal Basso Monferrato Astigiano, Interem, Cosmo, Presto Fresco, Lavazza e SCM. Info www.fieradeltartufo.net / segreteria@fieradeltartufo.com.

Si prosegue con la “Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato”

A compendio della Fiera, una proposta in “scaglie” della storica Trifola d’Or distribuita su 9 fine settimana fino al 18 dicembre. Tutti i sabati e le domeniche, sarà possibile acquistare, direttamente dal cercatore, Tuber Magnatum Pico o tartufi neri appena raccolti, presso l’Angolo del Trifolau allestito in piazza Boario (dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16).

A due passi, presso il Temporary Store TargatoMurisengo di via Asti 2, i produttori di Murisengo saranno presenti con la loro variegata proposta di vino, agroalimentari e trasformati artigianali a km0, quali: vini, mieli, zafferano, nocciole, formaggi caprini, salumi, ortofrutta, pasta fresca, confetture, torte di nocciole, pasta fresca, dolci, trasformati, salse, conserveria, fiori e tessuti (in orario 10,00-17,00).

Ad arricchire l’offerta, il circuito dalla ristorazione (elenco nella sezione Mangiare e Dormire del sito www.fieradeltartufo.net/prenotazione diretta) per scegliere il menu autunnale a base di tartufi.

Per gli amanti della natura, del movimento e della cultura, tutti i fine settimana di novembre e fino al 18 dicembre non mancheranno gli appuntamenti Outdoor-Truffle, con: Nordic Walking e camminata libera nei luoghi del tartufo con tappe enogastronomiche (a cura di Cammini DiVini 339 4188277); E-bike tour con aperitivo in cantina e, facoltativa, la conviviale (Asd I Cinghiali; possibilità di noleggio e-bike 331 3640752); escursioni guidate di Camminare il Monferrato (348 2211219) * programmi completi nella pagina dedicata Outdoor sul sito della fiera.

Programma completo su www.fieradeltartufo.net