Disastro Ferrovie Italiane: dal 22 novembre stop ai treni tra Villafranca e Alessandria, Bus sostitutivi lungo tutte le tratte locali

Alessandria – Mentre qui da noi celebriamo i 170 anni della linea Torino-Genova voluta e realizzata da Cavour, si viene a sapere che martedì prossimo, 22 novembre, ci sarà lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Torino – Genova e, in particolare, sulla tratta Villafranca – Asti – Alessandria. I lavori dureranno fino al 1° dicembre e serviranno per effettuare una manutenzione straordinaria e tecnologica a cura di RFI. Con un investimento complessivo di 25 milioni di euro, gli interventi. I treni Intercity e Intercity Notte Torino – Genova, Torino – Salerno e Torino – Lecce saranno soppressi e sostituiti con alcuni bus. I treni regionali veloci Torino – Genova saranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Torino Porta Nuova e Alessandria. I regionali veloci Asti – Milano e i regionali Asti – Voghera verranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Asti e Alessandria. Anche i regionali Asti – Alessandria saranno cancellati e sostituiti con pullman per l’intera tratta. I regionali Asti – Acqui Terme saranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Nizza e Asti. I treni Sfm6 Torino Stura – Asti verranno a loro volta parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Villafranca e Asti. Gli orari di partenza dei pullman potranno essere anticipati rispetto a quelli dei treni quindi l’invito ai passeggeri è quello di informarsi di volta in volta consultando il sito di RFI, i canali digitali di Trenitalia, chiedendo al personale di assistenza clienti e nelle biglietterie. L’orario dei bus, che salvo indicazioni diverse partiranno nei piazzali davanti alle stazioni, potrà variare in funzione delle condizioni del traffico. Sui pullman sostitutivi non si potranno caricare bici. Ad Asti i pullman sostitutivi partiranno da piazza Medaglie d’Oro; a Castello d’Annone da via Roma, alla fermata vicino alla piazza del Vascello; a Montegrosso al bivio del passaggio a livello, incrocio SP3 con SP39; a Rocchetta partiranno da via Trombetta alla pensilina dei bus mentre a Vigliano attenderanno i viaggiatori in via Tiglione, angolo strada Stazione, all’altezza della palina bus Geloso.