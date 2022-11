Anziano trovato morto in casa, disposta l’autopsia per accertare la cause del decesso

Cereseto – Un agricoltore di 89 anni, Giuseppe Biano abitante in un alloggio di Via Sotto Bricco, vicino a Piazza Umberto, è stato trovato riverso a terra in casa ormai privo di vita per cause in corso di accertamento. È stato il vice sindaco, Angelo Borello a dare l’allarme in quanto un parente che non aveva visto il fumo uscire dal camino della sua abitazione, ha dato l’allarme. Inoltre alcuni alcuni vicini di casa erano preoccupati del fatto che l’uomo non usciva da un paio di giorni. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che l’hanno trovato in casa senza vita. Oltre ai Carabinieri di Ottiglio e del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale Monferrato, sono intervenuti anche gli uomini della Benemerita del reparto Investigazioni Scientifiche di Alessandria, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli e il medico legale. L’anziano viveva da solo e la morte risalirebbe a un paio di giorni fa: l’ipotesi più probabile è quella d’un decesso per cause naturali, anche se sono in corso indagini per ricostruire i fatti e sarà necessaria l’autopsia.