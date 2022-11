Auto contro guard rail sulla A21: traffico rallentato, quattro i feriti

Asti – Quattro feriti sono il bilancio di un rocambolesco incidente d’auto avvenuto ieri sera verso le sette e mezza lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza all’altezza di Villafranca d’Asti. Per cause in corso di accertamento un’auto dopo aver sbadato è finita contro il guard rail. I quattro occupanti sono stati estratti dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto, oltre ai pompieri, anche due pattuglie della Polstrada di San Michele (Alessandria) e due ambulanze del 118.